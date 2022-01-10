Haberler Yaşam Haberleri Soğuk algınlığı Kovid-19’a karşı koruma sağlayabilir
Giriş Tarihi: 11.1.2022

Soğuk algınlığı Kovid-19’a karşı koruma sağlayabilir

Soğuk algınlığı Kovid-19’a karşı koruma sağlayabilir
İngıltere'de yapılan araştırma, soğuk algınlığına yakalanmanın Kovid- 19'a karşı koruma sağlayabileceğini ortaya koydu. Sonuçları Nature Communications dergisinde yayımlanan araştırmada, Eylül 2020'de Kovid-19'a yeni yakalanmış bir kişiyle yaşayan ve daha önce soğuk algınlığı geçirmiş 52 kişi üzerinde odaklanıldı. 28 gün süren çalışma süresince grubun yarısı Kovid-19'a yakalanırken, diğer yarısı yakalanmadı. Kovid-19'a yakalanmayanların 3'te birinde, soğuk algınlığı sırasında vücudun bağışıklık sistemince üretilen T hücrelerinden yüksek miktarda olduğu tespit edildi. Araştırmacılar, havalandırma, meskendeki virüs yükü gibi diğer etkenlerin de Kovid-19'a yakalanma oranlarını etkilemiş olabileceğini belirterek, buna rağmen araştırmanın vücudun bağışıklık sisteminin çalışmasını anlamaya katkıda bulunduğuna, yapılacak aşı çalışmaları için önemine de işaret etti. Soğuk algınlığı vakalarının sadece yüzde 10 ila 15'ine koronavirüslerin neden olduğunu vurgulayan araştırmacılar, yakın zamanda soğuk algınlığı geçiren herkesin Kovid- 19'a yakalanmayacağını düşünmenin büyük bir hata olacağını kaydetti. AA

EN ÇOK OKUNANLAR

2,5 aylık hamile olduğunu açıklayan Ece Ronay bugün evlendi! İşte Ece Ronay'ın düğününden ilk kareler!
Son dakika: Bakan Karaismailoğlu'ndan A Haber'de önemli açıklamalar! Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Yargıda hesap verecek
Son dakika: Akdeniz'de 6,4 büyüklüğünde deprem! Antalya, Mersin, Hatay, Adana, Isparta, Burdur ve Konya'da da hissedildi
Son dakika: Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi kabul edildi
AK Parti MYK'da yeni ekonomi modeli değerlendirildi
Bu sözler gündeme bomba gibi düştü! Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Kazakistan'dan sonra hedefte olan ülkeyi açıkladı
CHP’li İzmir Büyükşehir, Kılıçdaroğlu’nun vaadini reddetti
Heyecanlandıran açıklama geldi: Türkali-1 kuyusunda akış testi başarıyla tamamlandı!
Dünyada bir ilk! İnsana, genetiği oynanmış domuzdan kalp nakli gerçekleştirildi
Son dakika: 10 Ocak koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
ARKADAŞINA GÖNDER
Soğuk algınlığı Kovid-19’a karşı koruma sağlayabilir
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA