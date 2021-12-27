‘Soğuk çay’ cinayetinde emlakçı kadını öldüren katil zanlısı hakim karşısında

Konya'da 4,5 ay önce 'soğuk çay' tartışmasında 33 yaşındaki emlakçı Emel Göçer'i tabanca ile vurarak öldüren katil zanlısı 41 yaşındaki Muhammet İlhan'ın 'kasten öldürme' suçundan yargılanmasına başlandı.

Savunmasında yüzde 60 oranında akıl sağlı raporu olduğunu ileri süren İlhan, "Bana çay soğuk dediler. Tartışma çıktı. Buradan gidin dedim gitmediler. Olayı büyüttüler. Bana tokat attı. O anki şuurumla ne yaptığımı bilmiyorum" dedi. Olayın tanığı Emel Göçer'in yeğeni Zerda Göçer ise, "Halamı vurduktan sonra masada kalan telefonu alıp 112'yi aramak istedim. Halam ölüyor ne olur arayayım dedim ama izin vermedi. Sana silahı benim kafama dayayıp seni de öldürürüm" dediğini anlattı.

Geçtiğimiz Ağustos ayında Konya-Seydişehir karayolu üzerinde bulunan çay bahçesinde meydana gelen olayda, 5 arkadaşı ile birlikte Ankara'dan yola çıkıp tatil için Antalya istikametine giden Emel Göçer, mola verdikleri çay bahçesinde çıkan 'soğuk çay' tartışmasında işletmeci Muhammet İlhan tarafından vurularak öldürüldü. Gözaltın alınan İlhan 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

'ANNEMDEN RÜŞVET İSTEMİŞLER'

Katil zanlısı Muhammet İlhan Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde 'kasten öldürme' suçundan yargılanmasına başlandı. Soruşturma aşamasındaki ifadeleri ile çelişkili savunmalar yapan İlhan daha önce menenjit geçirdiği için yüzde 60 oranında raporu olduğunu söyledi. İlhan, "Yaklaşık 20 yıldır annem, babam ve kardeşim ile birlikte orayı işletiyoruz. Ben bunların ne olduklarını kim olduklarını bilmiyorum. Bunlara baktım ve hiç iyi görmedim. O nedenle buradan gidin dedim. Ancak bunlar olayı büyüttüler. Düzeni bozmak istediler. Rüşvet filan istediler. Bunlardan şüphelendim. Güzellikle gidin dedim ama gitmediler. Anneme tekme atmışlar. Annemin bacağı mosmordu. Benden çay istediler. Bende güzelce çaylarını getirdim. Orada çay içerken üç tane gözleme istediler. Sonra servisi iptal ettiler. Bundan sonrada çay soğuk dediler. Küfürle kelimeler konuştular. Bana tokat attılar. Silah babama aitti. Babam dolaba koymuş. Olayın şokuyla daha sonra ne oldu bilmiyorum" dedi.

'EMEL'İ KOLUNDAN TUTUP İÇERİ GÖTÜRMEK İSTEDİ'

Olayın birebir tanığı olan Nurcan Atik ise şunları anlattı: "Emel çay soğuk deyince kolundan tutup zorla içeri getirmek istedi. Kolumu bırak deyince Emel'e tokat attı. Emel'de tokatın etkisiyle semavere çarptı ve semaver devrildi. Araca binmek üzereyken 'bekle geliyorum' diyerek içeri koştu. Elinde silahla geri geldi ve hepimize sizi öldüreceğim diye bağırdı. Biz araca binecekken peşimizden gelip tehditlerini sürdürdü. Emel, sürücü kapısının yanında tamam gidiyoruz demesine rağmen silahı kafasına dayayıp Emel'e ateş etti. Daha sonra annesi geldi ve Emel'i de kastederek bunu da alın buradan gidin diye bağırdı. Zerda ve bana da silah doğrulttu. Seni de öldüreceğim dedi. 112'yi aramak istedik ama izin vermedi" diye konuştu.

'HALAM ÖLÜYOR DİYE YALVARDIM AMA 112'Yİ ARAMAMA İZİN VERMEDİ'

Halası öldürülen tanık Zerda Göçer ise şunları kaydetti: "Silahla sizi öldüreceğim gidin buradan dedi. Ben, halam ve Nurcan Atik dışarıdaydık. Elinde silahla geldi ve direkt halamın kafasına sıktı. Halam ayağımın yanına düştü. Korkmuştuk. Bu olaylar oluncaya kadar biz annesini görmedik. Sanık bu konuda yalan söylüyor. Kaçışırken telefon ve cüzdan masanın üzerinde kaldı. Ne olur halam ölüyor, telefonu alıp 112'yi arayayım dedim ama izin vermedi. Silahı bana doğrulttu ve seni de öldürürüm dedi" ifadelerini kullandı.

Duruşma ileriki bir tarihe ertelendi.