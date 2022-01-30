‘Soğuk çay’ tartışması vahşetle bitmişti! Halası öldürülen Zerda konuştu: O katil yüzünden...

Konya’da 5 ay önce ‘soğuk çay’ tartışmasında Muhammet İlhan (41) tarafından öldürülen emlakçı Emel Göçer’i (33) yeğeni Zerda Göçer (20), “O katil beni de öldürebilirdi. Bana da silah doğrulttu. O günden beri hayatım altüst oldu. Arkama bakmadan yolda yürüyemiyorum. Katil yüzünden psikolojik tedavi görüyorum. Çay soğuk dedi diye bir insan öldürülür mü?” dedi.
Geçtiğimiz Ağustos ayında Konya-Seydişehir karayolu üzerinde bulunan çay bahçesinde meydana gelen olayda, 5 arkadaşı ile birlikte Ankara'dan yola çıkıp tatil için Antalya istikametine giden Emel Göçer, mola verdikleri çay bahçesinde çıkan 'soğuk çay' tartışmasında işletmeci Muhammet İlhan tarafından vurularak öldürüldü.
Gözaltın alınan İlhan 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesine 'kasten öldürme' suçundan dava açılan Muhammet İlhan'ın yargılanması sürüyor.
'ÇAY SOĞUK DEDİĞİ İÇİN BİR İNSAN ÖLDÜRÜLÜR MÜ?'
Ankara'da yaşayan Zerda Göçer, halasının gözlerinin önünde öldürülmesi nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu söyledi. Göçer, "Benim halam savunmasız bir şekilde öldürüldü. Arkasından koşarak gelip ateş etti.
Ben ve kuzenlerimin bu olay nedeniyle psikolojisi bozuldu. Annesi ve kendisi rahatsızsa nasıl bir işletme sahibi olabiliyorlar. Nasıl orayı işletip, müşterilerle iletişim kuruyorlar. O zaman her hasta olan gidip birisini öldürsün sonra çıkıp ben hastayım psikolojim bozuk desin. Bir de tahliye olmayı istiyor.
Akli dengesi yerinde değilmiş gibi vurduğu kişinin kadın değil, erkek olduğunu söylüyor. İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? Bir insan çay soğuk dediği için öldürülür mü? Biz bunları birebir yaşadık" dedi.
'SOKAKTA ARKAMA BAKARAK YÜRÜR OLDUM'
Yaşanan dehşetin bir an olsun gözünün önünden gitmediğini anlatan Zerda Göçer, "Ben bu nedenle psikolojik tedavi görüyorum. İnsanlarla iletişim zayıfladı.
Yolda yürürken bile arkamdan biri mi geliyor diye sürekli arkama bakıyorum. Biz bunları hak edecek bir şey yapmadık. Derslerime çalışamıyorum. Bir şeye adapte olamıyorum.
Biz bu haldeysek o katilinde en ağır cezayı almasını istiyorum. Amacımız küçük bir mola verip rotamıza gitmekti. Ama maalesef o katil hayatımızı mahvetti" diye konuştu. Zerda Göçer'in halasından geriye kalan fotoğraflara bakarak kendisini avuttuğunu da sözlerine ekledi.