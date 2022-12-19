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Giriş Tarihi: 20.12.2022

Soğuk hava dalgası geldi kar kapıda

Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava, yurdun kuzeyini etkisi altına aldı. Meteoroloji sarı kodlu fırtına uyarısı yaptı

Mahmut Keşan Mahmut Keşan
Soğuk hava dalgası geldi kar kapıda
Soğuk hava dalgasının geldiğini duyuran meteoroloji, uyarılarını yeniledi. Yurdun kuzey kesimleri, Karadeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı ve soğuk havanın etkisi altına girdi. Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Karadeniz Bölgesi'nin genelinde yağışlar devam ediyor. Yağışların, havanın soğumasıyla birlikte iç kesimlere ulaşmasıyla kar yağışına dönmesi bekleniyor. Karayollarında yer yer kar yağışı görülme ihtimali olduğunu hatırlatan uzmanlar sürücüleri dikkatli olması konusunda uyardı. Ayrıca Aydın, Bursa, Edirne, İzmir, Manisa, Balıkesir, Çanakkale, İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ için sarı kodlu kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı verilerek meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

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Soğuk hava dalgası geldi kar kapıda
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