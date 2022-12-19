Soğuk hava dalgası geldi kar kapıda

Soğuk hava dalgasının geldiğini duyuran meteoroloji, uyarılarını yeniledi. Yurdun kuzey kesimleri, Karadeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı ve soğuk havanın etkisi altına girdi. Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Karadeniz Bölgesi'nin genelinde yağışlar devam ediyor. Yağışların, havanın soğumasıyla birlikte iç kesimlere ulaşmasıyla kar yağışına dönmesi bekleniyor. Karayollarında yer yer kar yağışı görülme ihtimali olduğunu hatırlatan uzmanlar sürücüleri dikkatli olması konusunda uyardı. Ayrıca Aydın, Bursa, Edirne, İzmir, Manisa, Balıkesir, Çanakkale, İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ için sarı kodlu kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı verilerek meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunması uyarısı yapıldı.