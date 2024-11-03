Soğuk hava dalgası gelecek sıcaklıklar sert düşecek

Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgası ülke genelinde etkisini gösterecek. Poyraz'ın etkisiyle hava sıcakları daha soğuk hissedilecek.Marmara ve Karadeniz bölgelerinde sıcaklık 9 derece birden düşmesi beklenirken, hissedilen sıcaklıkların 10 derecelerde olacağı tahmin ediliyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminler hava sıcaklıklarının yurdun kuzey, iç ve güneydoğu kesimlerde hissedilir derecede 5 ila 9 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgaların genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz'in batı kıyılarında kuvvetli 40-60 km/saat olarak eseceği tahmin ediliyor.Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Hakkari, Van, Bitlis, Şırnak, Şanlıurfa, Siirt, Batman ve Mardin çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.