Soğuk hava denize bereket getirdi

Karadeniz'de 1 Eylül itibariyle başlayan balık avı sezonu kesintisiz devam ediyor. İlk başlarda istavrit, mezgit ve palamut balığının sık görüldüğü Karadeniz'de, şimdi de sahnede Hamsi yer alıyor. Karadeniz sofralarında vazgeçilmez olan hamsinin bol olması Rize'de balıkçıların yüzünü güldürdü. Hamsinin tezgahlarda bol olması fiyatlara olumlu bir şekilde yansıyınca vatandaşlar Hamsiye rağbet gösteriyor.Rize'de sabaha kadar denizde avlanan balıkçılar,bu sezon balığın çok olacağını ifade etti.

Balık tutmanın evrelerini anlatan Makine Mühendisi İsa Şanlı; "Ağın altını iki taraftan birleşecek, en sonda da makaradan geçerek kayığın içine düşecek. Belirli bir süre sonra 40-45 dakika sonra hep birlikte bocilikte toplanacağız. En zevkli anı o zaten. Fishboom unu atarsın yukarıya verirsin balığı incesini ıvır zıvırını ayırırsın sonra tezgâhlarda vatandaşa sunarsın balığı" dedi.

Sezonun bereketli geçmesini ve vatandaşların ucuza balık yiyebilmesini istediklerini belirten balıkçı İbrahim Aydın ise "Bol bereketli olsun diye ümit ediyoruz. Denizden ne geleceğini bilmiyoruz inşallah büyük boylarda hamsiler çıkar. Vatandaşımızın sofralarında bol olduğunda hepimiz mutlu oluruz" ifadelerini kullandı.

Her balık avına çıktıklarında umutla beklediklerini söyleyen balıkçı Mustafa Gemici ise "Hevesle bekliyoruz inşallah güzel şekilde çıkacak. İnşallah balık bol çıkar vatandaşımız ucuza balık alır. Bizde onun peşindeyiz. Allah hayırlısıyla versin diyecek bir şey yok" dedi.

Hamsinin denizde bol olduğunu, tutulan hamsilerin taze şekilde tezgâhlarda olacağını söyleyen Kaptan Abdullah Aydın "Hamsi gayet güzel 2-3 kasa boş kaldı. Sabah 8 e kadar biz ağ sermeye devam edeceğiz. Tuttuğumuz hamsileri balık hallerine göndereceğiz. Ondan sonra da inşallah vatandaşımızın sofrasına taze taze gidecek" şeklinde konuştu.