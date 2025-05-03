Soğuk hava gidiyor sıcak günler geliyor

Günlerdir etkisini gösteren poyraz ve yağışlı hava yerini bahara bırakıyor. Yeni haftada hava sıcaklıkları 27 dereceye kadar çıkacak. Yurt genelinde etkili olan soğuk hava önümüzdeki haftada etkisini kaybedecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları hafta başında kuzey, iç ve batı bölgelerde 4-8 derece artacak. Yeni haftada poyraz etkisini yitirecek ve bahar havası etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının hafta başında kuzey, iç ve batı bölgelerde 4 ila 8 derece artacağı tahmin ediliyor" denildi. İstanbul 21, Ankara 20, İzmir 26, Bursa 23 derece.