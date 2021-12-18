Soğuk havada sokak hayvanlarına polis merhameti





Tüm Türkiye'de olduğu gibi soğuk hava etkisini Uşak'ta da gösterdi. Soğuk havanın etkisini göstermesiyle Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Sokak Hayvanlarını Koruma Büro Amirliği ekipleri, sokakta yaşayan hayvanları unutmadı. Soğuk havada yemek bulmakta zorlanan hayvanlar için ekipler sahaya indi. Havanın yer yer eksi dereceyi gösterdiği kent merkezinde hayvanların üşümemesi ve beslenme ihtiyaçlarını gidermek için ekiplerce, birçok noktada bulunan hayvan mama kapları mamalar ile dolduruldu. Sokakta bulunan hayvanlar beslendi, üzerleri battaniye ile örtüldü.

Uşak polisinin sergilediği, bu sıcak davranış görenler tarafından tebriklerle karşılandı.