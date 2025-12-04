Haberler Yaşam Haberleri Soğuk kış günlerinde çocuklara sıcak destek
Giriş Tarihi: 4.12.2025 11:17

Soğuk kış günlerinde çocuklara sıcak destek

Gündoğdu Vakfı, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında Hatay ve Adana’daki çocuklara kışlık kıyafet desteği sağladı.

MURAT KARAMAN
Asrın felaketinin ardından sürekli Hatay ve Kahramanmaraş'a gidip çocuklara, kadınlara ve yaşlılara desteklerde bulunan Vakıf, bu sene yine Hatay'ın ve Adana'nın ilçelerindeki çocukların yanında olmaya devam etti. Gündoğdu Vakfı, soğuk kış günlerinin başlamasıyla çocuklara kışlık kıyafet desteğinde bulundu.

DEVLETİMİZLE BİRLİKTE HAREKET ETTİK

Gündoğdu Vakfı Başkanı Dr. Gökhan Gündoğdu, "Allah'ım bir daha böyle bir afet yaşatmasın inşallah. Kaybettiğimiz canlarımızı bir kez daha rahmetle anıyorum. Deprem zamanı devletimizle birlikte yaraları sarmada üzerimize düşeni yerine getirip deprem bölgelerine gidip vakıf olarak milletimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz" dedi.

