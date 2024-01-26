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Giriş Tarihi: 27.1.2024

Soğuk ve yağışlı hafta sonu

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Soğuk ve yağışlı hafta sonu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, SABAH'a 3 günlük hava durumunu değerlendirdi. Buna göre yurt genelinde sıcaklıklar azalarak mevsim normallerinin altına düşecek. Türkiye'nin Kuzey, İç ve Doğu kesimlerinde yağışların görülmesi bekleniyor. Marmara, Karadeniz kıyıları yağmurlu, diğer yerlerdeyse karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağışların olacağı tahmin ediliyor. Bugün; Giresun, Trabzon, Rize'de yağmur şeklinde yağışlar olurken Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkâri ve Siirt'te yoğun kar bekleniyor. Ayrıca meteoroloji sürücülerin sabah ve gece saatlerinde İç ve Doğu bölgelerde buzlanma ve donmaya karşı 1 hafta boyunca tedbirli olması gerektiğine dair uyarıda bulundu. İstanbul'da önümüzdeki günlerde yağmur ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor. Ankara'da bugün hava çok bulutlu olacak ve yağış görülmeyecek. Yarın kar yağışı var, pazartesi ise hafif kar serpintili olacak. İzmir 3 gün boyunca parçalı ve çok bulutlu olacak ve yağış beklenmiyor.

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Soğuk ve yağışlı hafta sonu
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