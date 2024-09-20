Soğuklar değil havasız ortam hasta ediyor

Kışın gelmesiyle birlikte bulaşıcı hastalıklar özellikle okullarda çocuklar üzerinde bir tehdit oluşturmaya başladı. Böylece akıllarda 'Kışın gelmesi ve havanın soğumasıyla birlikte bu bakteriler daha mı hastalık yapıcı hale geliyor?' sorusu yer almaya başladı. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tuna Demirdal, durumun aslında öyle olmadığını, bakterilerin temel sebebinin, kalabalık ve havasız ortamlarda bulunmak olduğuna dikkat çekti. Havaların daha da soğuduğu zaman fizyolojik olarak bir değişikliğin söz konusu olduğunu belirten Demirdal, "Özellikle solunum yolu enfeksiyonları, solunum yoluyla burundan başlayarak akciğerlere kadar ulaşabiliyor.Soğuk havalarda burnumuzda bulunan koruyucu epitel dediğimiz yapılar tam olarak çalışmayabiliyor. Bu nedenle dışarıdan bakteri dediğimiz mikroorganizmaların hem üst solunum hem de alt solunum yolu enfeksiyonu yapma ihtimali biraz daha artıyor" ifadelerine yer verdi. Demirdal, temas edilen yüzeylerin silinmesi, meyvelerin yıkanmasının da önemine işaret ederek aileleri bu konuda uyardı.Okullarda sınıfların sık sık havalandırılması uyarısında bulunan Prof. Dr. Demirdal, çocukların tuvalet öncesinde ve sonrasında ellerini yıkaması, öğle yemeğini de orada yiyorlarsa yemek öncesinde ve sonrasında da yıkamaları gerektiğini vurguladı.