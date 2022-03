Soğuktan üşüyünce otomobil çaldı

ADANA'DA 35 yaşındaki Y. K., soğuktan üşüyünce park halindeki bir arabanın kapısını zorla açıp içine girip bir süre uyudu. Uyandığında da otomobili düz kontak yapıp çalıştırarak çalan zanlı, son bir ayda 4 araç daha çaldı. Y. K., çalıştıramadığı 8 arabaya ait teyp, hoparlör ve akü gibi değerli parçalarını söküp çaldığı belirlendi. Polis, 200 güvenlik kamerasına ait 400 saatlik görüntüden iz sürüp onu kıskıvrak yakaladı. Y.K.'nın, yağma suçundan 7 yıl hapis yatıp çıktığı öğrenildi. Tutuklanan Y.K., "Soğuktan üşüdüğüm için park halindeki bir aracın kapısını açıp içine girip bir süre uyudum. Uyandığımda da dayanamayıp arabayı çaldım" dedi.

400 SAATLİK GÖRÜNTÜ

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son bir ayda 4 otomobilin çalınıp, 8 aracın da akü, teyp, hoparlör ve silecek gibi değerli parçalarının çalındığı olayları mercek altına aldı. Olayın yaşandığı bölgedeki 200 güvenlik kamerasına ait 400 saatlik görüntüden iz süren polis, zanlının da 2012 yılında 'yağma' suçundan cezaevine girip, 2019 yılında serbest kalan Y.K. olduğunu belirledi. Şüpheli, Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde saklandığı eve düzenlenen şok baskında kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

"DAYANAMAYIP ÇALDIM"

Şüphelinin söz konusu araçlardan da; 13 hoparlör, 11 teyp, 4 far, 3 akü ve 3 de silecek çaldığı belirlendi. O anlar, mahalledeki bir işyerinin güvenlik kamerasına da an be an yansıdı. Y.K. emniyetteki sorgusunda, "Soğuktan üşüdüğüm için park halindeki bir aracın kapısını açıp içine girip bir süre uyudum. Uyandığımda da dayanamayıp arabayı çaldım" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Y.K. tutuklandı; çalınan araçlar ve parçaları da sahiplerine teslim edildi.