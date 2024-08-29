Söğüt’ten tarih fışkırıyor Milli Mücadele Dönemi’ne ait yeni mevziler bulundu

Osmanlı İmparatorluğu'nun beşiği Söğüt'te tarihin yapraklarına eklenecek yeni izler bulundu. Altın madeni sondaj ve yol yapım çalışması için inceleme yapılan Sırhoca ve Kızılsaray Köyleri sınırları içerisinde kalan bölgede, Milli Mücadele Dönemi'ne ait olduğu tespit edilen yeni mevziler ortaya çıktı. İnönü Savaşları'nın üzerinden 103 yıl sonra bölgeye mercek tutan ekipler, altın madeni faaliyetleri kapsamında 240 hektar alan içerisindeki sondaj ve yol yapım çalışması için yapılan inceleme çalışmalarında bulunan mevziler için kurumlar arasında hemen yazışmalara başladı. Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Gübretaş Maden Yatırımları AŞ arasındaki yazışmalar sonrası Kızılsaray ile Sırhoca Köyleri sınırları içinde kalan bölgede mevzilerin bulunduğu belirtildi. Milli Mücadele Dönemi'ne ait olduğu açıklanan ve Metristepe Şehitliği'ne yakın bir bölgede bulunan mevzilerin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na göre tescil edilmesi istendi.

FOTOĞRAFLARI ÇEKİLDİ

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile konunun uzmanları arasında yapılan yazışmaların ardından bölgenin koordinatlı sit sınır krokisi ve kadastral krokisi çıkarılarak detaylı fotoğrafları çekildi. Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından geçen ay verilen kararda, Kızılsaray ve Sırhoca köyleri sınırları içerisinde kalan mevzilerin tarihi sit alanı olarak tescil edilmesi için yeniden bölgede geniş çaplı bir inceleme yapılması gerektiğinin altı çizildi.

MÜDAHALEDE BULUNULMAYACAK

Kararda, "Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca yeniden yerinde inceleme yapılarak öneri sınırlara ilişkin revizyon çalışması yapılmasından sonra konunun yeniden değerlendirilmesine, bu süreç içinde mevzilerde herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi" denildi. Konunun uzmanları bu kararın ardından mevzilere giderek geniş çaplı inceleme başlattı.

SİZ ORADA YALNIZ DÜŞMANI DEĞİL MİLLETİN MAKUS TALİHİNİ DE YENDİNİZ

Ulu Önder Atatürk'ün, "Siz orada yalnız düşmanı değil milletin makus talihini de yendiniz" dediği İnönü Savaşları'nın yapıldığı ve Metristepe Şehitliği'ne yakın mesafede bulunan mevzilerin uzunluğu henüz bilinmiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan mevzilerin sit alanı olarak tescil edilmesi istenirken uzmanlar, ikinci kez bölgeye giderek bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.