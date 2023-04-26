Sohbet etmek için gittiği oto yıkamacıda canından oldu

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kimlikleri belirlenen 11 şüpheliyi Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı ve Buca ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 10 tabanca, 3 muşta, 1 pompalı tüfek, 466 tabanca fişeği ve 25 kartuş ele geçirildi. İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan 11 şüpheliden F.Y.B., K.S., A.E., S.S.G., C.C., H.E. adliyeye sevk edilirken, diğer 4 şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü bildirildi.