Antalya’da cinayet: Kaçmaya çalışırken öldürdü

Serik'e bağlı Belek Mahallesi'nde restoranda garson olarak çalışan Şahin P., iş yerinin karşısındaki kuaförün işletmecisi Veli B. ile dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Şahin P., bugün saat 12.00 sıralarında kuaföre gelip, Veli B. ile yine tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şahin P., tabanca ile kuaför salonuna ateş etti.