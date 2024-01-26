Haberler Yaşam Haberleri Sohbet uygulamalarında çocuk pornosu paylaşımı yapan 35 şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 26.1.2024 19:29

Sohbet uygulamalarında çocuk pornosu paylaşımı yapan 35 şüpheli tutuklandı

Ankara’da şüpheli S.K.’nın cep telefonunda yapılan incelemede çok sayıda çocuk pornografisi içerikleri çıkmasının ardından, sohbet uygulamalarında da paylaşım yaptığı tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 35 şüpheli tutuklandı.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Sohbet uygulamalarında çocuk pornosu paylaşımı yapan 35 şüpheli tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından şüpheli S.K.'nın cep telefonunda yapılan incelemede, çok sayıda çocuk pornografisi içerikleri olduğu belirlendi. Yapılan incelemelerde S.K.'nın Telegram, Potato, Messenger, Viber gibi sohbet uygulamalarında bulunan çocuk pornografisi paylaşım grupları içerisinde aktif olarak bulunduğu tespit edildi.

SOHBET GRUPLARINDA MÜSTEHCEN YAYINLAR TESPİT EDİLDİ

Sohbet programlarında çocuk pornografisi içeriklerinin üretildiği, temin edildiği ve paylaşıldığının tespit edilmesi üzerine, Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı araştırma başlatıldı. Araştırmada Viber isimli sohbet uygulaması içerisindeki gruplarda çocukların kullanıldığı müstehcen yayınların temin edildiği, başkalarının kullanımına sunulduğu ve satıldığına dair paylaşımlar yapıldığı görülerek, bu gruplarda 37 şüphelinin aktif bulunduğu tespit edildi.

35 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Adana, Ağrı, Ankara, Aydın, Bolu, Bursa, Çorum, Denizli, İstanbul, Kayseri, Konya, Malatya, Mersin, Muğla, Sakarya, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat ve Yalova'da 37 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyon kapsamında 35 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile ruhsatsız silah ve av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 35 şüpheli savcılık ifadesi ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 35 şüpheli nöbetçi hakimlik tarafından 'Müstehcenlik yapmak' suçundan tutuklandı.

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Sohbet uygulamalarında çocuk pornosu paylaşımı yapan 35 şüpheli tutuklandı
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