Şok denetim! Gebze’de tarihi geçmiş gıda skandalı: Bunları mı yedirecektiniz?

Büyükşehir Zabıta ekipleri; halk sağlığının korunması, haksız kazancın önlenmesi, genel düzen ve tertibin sağlanması adına gerçekleştirdiği denetimlerini sürdürüyor.

Denetimlerini 12 ilçeyi kapsayacak şekilde genişleten ekipler, Gebze bölgesinde de marketleri sürekli kontrol ediyor. Bu bağlamda ekipler, Gebze'de bulunan marketlerde tarihi geçmiş tavuk, tatlı ve süt ürünleri tespit etti. Tutanakla teslim edilen ürünler daha sonra ekiplerin kontrolünde imha edildi.

EN İNCE DETAYINA KADAR İNCELEME

Zabıta ekipleri, market denetimleri kapsamında fahiş fiyat ve kasa-etiket uyumu gibi konularda işletmeleri en ince detayına kadar incelemeyi sürdürecek.