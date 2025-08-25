“Şok Evi” operasyonu… 12 göçmen kaçakçısı yakalandı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü Polisleri; düzensiz kaçak göçmenlerin Avrupa Ülkeleri'ne yasa dışı yollarla götürülmeden önce barındırıldıkları ve "Şok Evi" olarak adlandırılan bir adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Bağcılar İlçesi'ndeki adreste göçmen kaçakçılığı organizatörü olan dört göçmen kaçakçısı ve dokuz düzensiz kaçak göçmen yakalanarak gözaltına alındı. Göçmen kaçakçılığına finansal kaynak sağlanan ve "Havala Ofisi" olarak kullanılan iki adrese de baskın yapıldı. Sekiz göçmen kaçakçısı daha yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan detaylı aramalarda; 389 bin 995 euro, 191 bin 740 dolar, yedi bin sterlin, 480 bin 290 Türk Lirası ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 12 göçmen kaçakçısından 8'i tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Diğer üç şüpheli ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Dokuz düzensiz kaçak göçmen ise sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.