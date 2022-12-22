“Şok Evleri” mühürlendi… 10 ev sahibine 244 bin lira ceza…

İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; konut ve iş yerlerini düzensiz kaçak göçmenlere kiralayan veya söz konusu kişileri ikametlerinde barındıran ev sahiplerine yönelik seri operasyonlar düzenledi. Bağcılar ve Esenyurt'ta kaçak göçmenlerin barındırıldığı 14 farklı "Şok Evi" olarak adlandırılan adreslerde 95 düzensiz kaçak göçmen gözaltına alındı. "Koğuş" şeklinde ranza sistemlerinin kurulduğu adreslerde kaçak göçmenleri barındırarak haksız kazanç sağlayan 10 kişi gözaltına alındı ve kişi başı iki 574 lira olmak üzere 10 mülk sahibine toplamda 244 bin 530 lira idari para cezası kesildi. 14 adres de mühürlendi. 95 düzensiz kaçak göçmen hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.