Şok Evleri'ne yerleştirip "Kumanya" dağıttılar... 32 kaçak göçmen yakalandı

Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Polisleri'nin de katıldığı operasyonda gözaltına alınan düzensiz kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere İstanbul Tuzla'da bulunan Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. Kimlikleri tespit edilen iki göçmen kaçakçısı insan taciri İstanbul Polisi tarafından aranıyor.