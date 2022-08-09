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Giriş Tarihi: 9.8.2022 10:31

Şok Evleri'ne yerleştirip "Kumanya" dağıttılar... 32 kaçak göçmen yakalandı

İstanbul'da düzenlenen "İnsan Ticareti" operasyonunda Şok Evleri'ne yerleştirilmiş 32 düzensiz kaçak göçmen yakalandı. Yasa dışı yollarla Avrupa Ülkeleri'ne gitmek isteyen kaçak göçmenlerden ödeme alan insan tacirlerinin söz konusu adreslere yerleştirdikleri kaçak göçmenlere "Kumanya" adı altında yiyecek dağıttıkları ortaya çıktı. 32 kaçak göçmen sınır dışı edilecek.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Şok Evleri’ne yerleştirip Kumanya dağıttılar... 32 kaçak göçmen yakalandı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Sultangazi İlçesi'nde "İnsan Ticareti" operasyonu düzenledi.

Para karşılığında yasa dışı yollarla Avrupa Ülkeleri'ne gönderilmek üzere "Şok Evleri" olarak adlandırılan adreslere "Kayıt Dışı" bir şekilde yerleştirilen 32 düzensiz kaçak göçmen yakalanarak gözaltına alındı.

Eş zamanlı olarak üç farklı adrese baskın yapıldı. Yasa dışı yollarla Avrupa Ülkeleri'ne gitmek isteyen düzensiz kaçak göçmenlerden ödeme alan insan tacirlerinin; söz konusu adreslere yerleştirdikleri kaçak göçmenlere "Kumanya" ismi altında yiyecek dağıttıkları ortaya çıktı.

Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Polisleri'nin de katıldığı operasyonda gözaltına alınan düzensiz kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere İstanbul Tuzla'da bulunan Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. Kimlikleri tespit edilen iki göçmen kaçakçısı insan taciri İstanbul Polisi tarafından aranıyor.

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Şok Evleri'ne yerleştirip "Kumanya" dağıttılar... 32 kaçak göçmen yakalandı
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