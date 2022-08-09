Şok Evleri'ne yerleştirip "Kumanya" dağıttılar... 32 kaçak göçmen yakalandı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Sultangazi İlçesi'nde "İnsan Ticareti" operasyonu düzenledi.
Para karşılığında yasa dışı yollarla Avrupa Ülkeleri'ne gönderilmek üzere "Şok Evleri" olarak adlandırılan adreslere "Kayıt Dışı" bir şekilde yerleştirilen 32 düzensiz kaçak göçmen yakalanarak gözaltına alındı.
Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Polisleri'nin de katıldığı operasyonda gözaltına alınan düzensiz kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere İstanbul Tuzla'da bulunan Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. Kimlikleri tespit edilen iki göçmen kaçakçısı insan taciri İstanbul Polisi tarafından aranıyor.