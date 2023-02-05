İstanbul Beylikdüzü'ndeki özel bir tıp merkezine burun estetiği ameliyatı için giden Seher Kılıççı (26), genel anesteziyle yapılan işlem sonrası uyandırılamadı. İddiaya göre genç kız, başka bir hastaneye sevk edilirken ambulansta hayatını kaybetti. İhbar üzerine polis inceleme başlattı. Kılıççı'nın cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen Kılıççı'nın yakınları hastaneye ihmal suçlamasında bulundu.Amca Adnan Kılıççı, "Şikâyet edeceğim. Öldükten sonra hastaneye taşıdıklarını söylediler. Taşınan hastane ile iletişim kurdum ve götüren ambulansın ölü olarak getirdiğini söyledi. Sorumlular hastaneyi aramadılar ve ne olduğunu bir kez bile sormadılar. Sen öldürüp başka yere gönderiyorsun, neden sormuyorsun? Neden araştırmıyorsun? Neden 'Ne oldu' diyemiyorsun? Burnunu ameliyat ettirmek için gitti. Güvenlik görevlisiydi, memurdu. Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nde çalışıyordu. Saat 13.00 gibi haberi aldım ama yanlış bir hareket yapıp suçlu duruma düşerim diye hemen tıp merkezine gitmedim. Ölü olarak gönderilen hastaneye detaylı sordum. Bu şahıslar ne aramışlar ne sormuşlar. Hastane ölü de gelse almak zorundaymış. Ambulanstaki çalışanlar da ölü olarak getirildiğini doğrulamış. Hukuki süreci yürüteceğiz. İhmal olmazsa en azından insan sahip çıkar. Gereken neyse yapacağız. Sen kurşun sıkmamışsın ama ameliyat ile öldürmüşsün!" diye isyan etti. Baba Cezmi Kılıççı ise "Kızım ablasına kalbinin sıkıştığını söylemiş. Bu durumu anlattıkları doktor 'Heyecandandır, bir şey olmaz' demiş. Narkozu verdiklerinde kalbi durmuş. Ablasını dışarı çıkarıp 'Biz müdahale ediyoruz' demişler. O doktor resmen kızımı öldürdü" diye konuştu.Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi'nden mezun olduğu öğrenilen Seher Kılıççı'nın amcası Adnan Kılıççı " Yeğenim Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde eğitim gördü. Hayali polis olmaktı. Doktor, yeğenimin kalp krizinden öldüğünü söyledi. Orası merdivenaltı bir klinik. Kalp krizi geçirmiş olsa müdahale edecekleri ekipmanları bile yok" dedi.Seher Kılıççı için Silivri Zeki Çevik Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Genç kızın tabutunun üstüne annesinin kınaya buladığı gelinlik örtüldü. Baba Cezmi Kılıççı'nın tabutunu öptüğü Seher'in cenazesi Silivri Ali Paşa Mezarlığı'nda defnedildi.