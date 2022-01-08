Sokağa bırakılan pitbull’larla dost oldu

Gaziantep'te iki pitbull cinsi köpeğin bir çocuğa saldırması ile gündeme gelen 'Bakılması yasak ırklar'ın kayıt altına alınması konusunda 14 Ocak olan son tarih yaklaşırken, uzmanlar aslında hayvanların saldırgan olmadığını, sahipleri tarafından bu hale getirildiğini açıkladılar. Petshoplardan alınıp sokağa terk edilen 700 köpeğe ev sahipliği yapan Her Eve Bir Pati Derneği Kurucusu Emre Demir, çok sayıda pitbull köpeğine de baktıklarını belirterek, "Köpeğini kayıt altına almak istemeyenler sokağa bırakıyorlar. Burada suçu olan köpekten ziyade, ona bakan sahibidir" dedi. Demir'in barınakta pitbull köpeklerle dostluğu da dikkat çekti.