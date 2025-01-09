‘Sokağa çıkmaya korkuyoruz’

Ankara'nın Haymana ilçesinde yaşanan olayda, Mahmut Hilmi Doğan Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Hayrettin Güngör (13), okuldan yurda döndüğü sırada boş arazide bulunan başıboş köpeklerin saldırısına uğradı ve yoğun bakımda tedaviye alındı. SABAH, köpek saldırısı sonrası olayın yaşandığı mahalleye giderek vatandaşları dinledi. Özellikle okul önünde toplanan veliler, köpek saldırılarından çocuklarını korumak için her gün onlarla birlikte okula gidip geldiklerini anlatarak yetkililere seslendi.

'KÖPEK SORUNUNU ÇÖZÜN'

Seyran Mahallesi'nde köpek sorunu olduğunu anlatan Yaşar Kaplan, "İki gün önce çocuğuma da köpekler saldırdı. Köpeklerin altından çocuğu zorla aldık. Mahallede yaşayanların can güvenliği yok. Yetkililere seslenmek istiyorum, köpek sorununa bir çözüm bulun" dedi.

OKULA VELİLER BIRAKIYOR

Yaşanan köpek saldırısı sonrası çocuğunu okula yalnız gönderemediğini anlatan Kadir Altıntaş ise, "Köpek saldırısı, okul yolunda oldu. Benim çocuğum da her gün o yolu kullanıyor. Yaşanan olay sonrası kızımı nasıl bırakıp gideyim, korkuyoruz. Okul saatlerinde de kendimiz bırakıp kendimiz alıyoruz" ifadelerini kullandı.

KAÇARAK KURTULDU

Saldırıya uğrayan çocuklardan birinin ağabeyi olan Mithat Koç "O gün 3 çocuk okuldan beraber dönüyorlarmış. Yaklaşık 10 köpek saldırmış. Kardeşim ve yanındaki arkadaşı kaçmış ama maalesef Hayrettin kaçamamış" dedi.

SOKAK KÖPEKLERİ DEHŞETİ YAŞATTI

KÜTAHYA-Eskişehir kara yolu yakınındaki bir fabrikaya annesi Nuray Karaman (64) ile iş başvurusu yapmak için yaya olarak giden Gözde Karaman'a (24), bölgedeki sahipsiz köpek sürüsü saldırdı. 7 köpeğin saldırısından yaralı kurtulan anne ve kızı, Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Belediye ekipleri de yaşanan bu olaydan sonra, bölgedeki köpekleri toplayarak barınağa götürdü.