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Giriş Tarihi: 5.2.2022

Sokağı ayağa kaldırdı cinayete kurban gitti

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Sokağı ayağa kaldırdı cinayete kurban gitti
İzmir Buca'da yaşayan Hasan Erdoğan (25), önceki gece sokaktan evdeki eşine bağırarak hakaret etmeye başladı. Gece geç saatteki gürültüden rahatsız olan komşuları, Erdoğan'ı uyardı. Uyarılara kulak asmayan Erdoğan, karısına sokaktan hakaret etmeyi sürdürdü. Bunun üzerine sokakta bulunan mahallenin 3 genci ile Erdoğan arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, gençlerden Ahmet Beder (23), Erdoğan'ı çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Erdoğan, kaldırıldığı hastanede öldü, Beder ise olay yerine gelen polislere teslim oldu.

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Sokağı ayağa kaldırdı cinayete kurban gitti
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