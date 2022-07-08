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Giriş Tarihi: 8.7.2022 11:10 Son Güncelleme: 8.7.2022 11:45

Sokak çatışması park kavgasından çıkmış

Fatih'te 4 Temmuz'da 1 kişinin ölümü, 3 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan sokak çatışmasının bir işyerinin önüne araç park edilmesi nedeniyle çıktığı belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada olaya karıştığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı. Adeta bir meydan savaşının yaşandığı silahlı çatışma anları ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Sokak çatışması park kavgasından çıkmış

Fatih, Aksaray, Küçük Langa caddesi üzerine 4 Temmuz 2022 tarihinde saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda iki grup arasında silahların da kullanıldığı bir kavga yaşandı. Çevredeki vatandaşların korku dolu gözlerle izlediği olay sırasında Mehmet Alpaslan hayatını kaybederken Ahmet Alpaslan, Mehmet Alpaslan, Mahmut Alpaslan çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Adeta bir meydan savaşının yaşandığı olay sırasında herkesin birbirine vurduğu görüldü. Görüntülerde başlayan sözlü tartışma ile başlayan olayın kısa sürede kavgaya ardından silahlı çatışmaya dönüştüğü tespit edildi.

(Mehmet Alpaslan)

ÇATIŞMA SEBEBİ OTOMOBİL PARKI

Cinayet Masası Ekiplerince olaydan sonra başlatılan çalışmalarda olaya karıştığı ve silah kullandığı tespit edilen Şoreş K.(19), Medeni O.(21), Caner M.(19) Mevlüt B.(19) ve Diyar U.(23) gözaltına alındı. Şüphelilerin sorguları Cinayet Büro Amirliğinde yapıldı. Yapılan soruşturma sonucu olayın işyerine otomobil park etme yüzünden çıkan tartışmanın ardından yaşandığı belirlendi. Her iki grubunda kendi dükkanları önüne otomobil park ettirmek istememesi üzerine önce tartıştıkları, ardından kavga ettikleri daha sonra karşılıklı silahlı çatışmaya girdikleri öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.

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Sokak çatışması park kavgasından çıkmış
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