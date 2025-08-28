Sokak çetelerine operasyon 29 kişi yakalandı: 206 hesap kapatıldı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince, Ağustos ayı içerisinde "tehdit", "yağma" ve "kurşunlama" olaylarına karışan suç örgütlerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda ekipler, Küçükçekmece, Bakırköy, Arnavutköy, Esenyurt, Beyoğlu, Bağcılar, Beylikdüzü, Sancaktepe, Şişli ve Eyüpsultan ilçelerinde yapılan operasyonda 29 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 17 tabanca, 225 fişek, 2 kask, 2 mont, çelik yelek, 23 bin 400 lira ve 200 avro ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü yerleşkesinde sergilendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlılardan 16'sı tutuklanırken, 13 şüpheli hakkında işlemlerin devam ettiği öğrenildi. Operasyonla ilgili detayları İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız paylaştı. Selami Yıldız'a Asayiş Şube Müdürlüğünden sorumlu il emniyet müdür yardımcısı Esat Feryadi Doköz ve Asayiş Şube Müdürü Hakan Öztürk eşlik etti.

HUZURLU İSTANBUL İÇİN 7 / 24 ÇALIŞIYORUZ

Serginin ardından İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız basın açıklaması yaptı. Yıldız, son 10 gün içinde 10 ilçede yağma ve kurşunlama olaylarına karışan suç örgütlerine yönelik operasyon yapıldığını söyledi. Yıldız, "Yapılan operasyon kapsamında 29 şahıs gözaltına alındı, 16 şahıs tutuklandı, 13 şahıs ile ilgili adli işlemler devam etmektedir. Operasyonlar kapsamında bir adet çelik yelek, 17 adet tabanca ele geçirildi. Eski ve yeni nesil fark etmeksizin tüm suç gruplarıyla, motosikletli suç çeteleri ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Organize Suçlar Şube Müdürlüğümüzün başarılı çalışmalarını Asayiş Şube Müdürlüğünde sizlerle paylaştık. Huzurlu bir İstanbul için 7/24 çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

206 HESAP KAPATILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sokak çeteleriyle mücadelesinin çok yönlü olarak devam ettiği öğrenilirken, geçen yıla oranlar kurşunlama konularında yüzde 44 azalmanın olduğu belirtildi. Ayrıca bu suç çetelerini öven 206 sosyal medya hesabının da kapatıldığı öğrenildi.