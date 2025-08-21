Sokak çetelerine operasyon: 6 kişi yakalandı

İstanbul Küçükçekmece çevresinde meydana gelen Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Mala Zarar Verme, Tehdit-Yağmaya Teşebbüs ve İş yeri Kurşunlama olmak üzere 11 ayrı eyleme karışan çete üyelerini yakalamak için Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin eylemleri iki farklı grup arasındaki husumet sonucu gerçekleştirdikleri tespit edildi. İddiaya göre bir gruba mensup M.D. isimli kişinin kardeşi karşı gruptakiler tarafından bacağından vurularak yaralanmıştı. M.D. 'de buna karşılık diğer taraftan birisinin babasına ateş açıp yaralamıştı. Birebirlerinin işyerlerini kurşunlayan çete üyeleri tek tek tespit edildi. Şüphelilerinden, E.B.(20) ve E.K.(18) 21 Temmuz günü yakalanıp cezaevine gönderildi. Devam eden çalışmalarda olay şüphelilerinden olan ve azmettirici olduğu öğrenilen M.D. (22) V.A. (20), Y.C.(19) ve I.E.(20) 17 Ağustos günü Gasp Büro Ekiplerince gözaltına alındı. Küçükçekmece ilçe unsurlarıyla müşterek yapılan çalışmalarda yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.