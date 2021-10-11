Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Sokak çetelerine silah üretiyorlardı! Sarıyer polisi baskın yaptı
Giriş Tarihi: 11.10.2021 15:31 Son Güncelleme: 11.10.2021 15:39

Sokak çetelerine silah üretiyorlardı! Sarıyer polisi baskın yaptı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Sokak çetelerine silah üretiyorlardı! Sarıyer polisi baskın yaptı

İstanbul Sarıyer’de sokak çetelerine silah imalatı yapıp sattığı iddia edilen iki şüpheli gözaltında alındı. Sarıyer ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince baskın yapılan iş yerinde çok sayıda silah üretiminde kullanılan malzeme eşe geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri iş yerlerine yönelik denetim yaptıkları sırada bir iş yerinin kapalı olduğu halde içeriden sesler gelmesi üzerine düğmeye bastı. Çevre güvenliği alan Asayiş Büro Ekipleri adrese baskın yaptı. Yapılan baskında içeride bir atölye kurulduğu ve silah imalatı yapıldığı görüldü.

Polis iş yerinde bulunan şüpheliler H. P. ve S. G.'yi gözaltına aldı. Sarıyer Polisi silahların kimler için üretildiğini araştırıyor. İş yerinde bulunan çöm sayıda silah üretiminde kullanılan malzemeye de el konuldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sokak çetelerine silah üretiyorlardı! Sarıyer polisi baskın yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA