Sokak çetelerine silah üretiyorlardı! Sarıyer polisi baskın yaptı

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri iş yerlerine yönelik denetim yaptıkları sırada bir iş yerinin kapalı olduğu halde içeriden sesler gelmesi üzerine düğmeye bastı. Çevre güvenliği alan Asayiş Büro Ekipleri adrese baskın yaptı. Yapılan baskında içeride bir atölye kurulduğu ve silah imalatı yapıldığı görüldü.

Polis iş yerinde bulunan şüpheliler H. P. ve S. G.'yi gözaltına aldı. Sarıyer Polisi silahların kimler için üretildiğini araştırıyor. İş yerinde bulunan çöm sayıda silah üretiminde kullanılan malzemeye de el konuldu.