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Giriş Tarihi: 17.10.2023

Sokak düğününde ‘gürültü’ cinayeti

Sokak düğününde ‘gürültü’ cinayeti
Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre iki çocuk babası İsmet Gülşen (33), evinin sokağındaki düğünden gelen gürültünün gece geç saatlere kadar devam etmesi nedeniyle uyuyamadı. Gülşen, bunun üzerine düğün sahiplerine işyerindeki elektriği kullanmaları için izin veren bakkal Sercan K.'yı elektriği kesmesi konusunda uyardı. Sercan K. elektriği kesmeyeceğini söyleyince ikili arasında tartışma çıktı. Sercan K. tabancasıyla Gülşen'i göğsünden vurarak öldürdü. Polis, Sercan K.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Gülşen'in ağabeyi Enver Gülşen'in ise 26 Şubat'ta geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Sokak düğününde ‘gürültü’ cinayeti
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