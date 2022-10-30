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Giriş Tarihi: 30.10.2022 17:40 Son Güncelleme: 30.10.2022 17:47

Sokak düğününde kan aktı! Muhtar adayı düğünde öldürüldü

Adana'da sokak düğününe katılan 19 Mayıs Mahallesi muhtar adayı Galip Düz uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Sokak düğününde kan aktı! Muhtar adayı düğünde öldürüldü

Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi Şehit Ahmet Mehmet Oruç Caddesi üzerindeki sokak düğününe katılan 19 Mayıs Mahallesi muhtar adayı Galip Düz ve Muhammed Düz'e silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan Galip ve Muhammed Düz kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayın şüphelileri ise araçla olay yerinden kaçtı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Galip Düz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen Doğan D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Kaçan diğer şüpheli Mehmet Emin Ş.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Sokak düğününde kan aktı! Muhtar adayı düğünde öldürüldü
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