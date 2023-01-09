Sokak hayvanları için canını siper etti

Hayvansever Özlem Gürel, İstanbul Ümraniye'deki Mimar Sinan Parkı'na sokak hayvanlarını beslemek için gitti. O sırada aynı mahallede yaşayan Sinan Doğan elinde silahla parka geldi. "Köpekler beni geçirmedi" diyerek silahını ateşledi. Duman isimli köpeği yanağından yaralayan saldırgan diğer köpekleri de teker teker vuracağını söyledi.Can dostları için siper olan genç kadın, saldırganın eline vurarak silahın önüne atladı. Saldırgan adamın "Çekil seni de vururum" demesine rağmen cesur kadın geri adım atmadı. Üstüne üstlük yakasından tutup, "Sen ne yapıyorsun? Onları korumak için canım çıkıyor, beni vurursan vur" diye karşılık verdi. Aldığı cevapla şoke olan saldırgan koşarak uzaklaştı. Hayvansever kadın durumu polise bildirdi.Gürel'in şikâyetiyle savcılık tarafından "hayvana işkence etme" ve "silahla tehdit" suçlarından tutuklanması talep edilen saldırgan hakkında hâkimlikten 4 aylık ev hapsi kararı çıktı. Yaralanan köpeğin tedavi masraflarının karşılanması da karar verilirken tutuklama talebi ise reddedildi. Gürel "Ölümden döndüm ama yine de bu şahısla barınaklardaki hayvanlara bakması şartıyla uzlaşmak isterim. Çünkü bu dünyayı sevgiyle kurtaracağız" dedi.