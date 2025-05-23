Sokak hayvanlarına doğal yaşam alanı

ÇORUM'DA sahipsiz sokak hayvanlarının barınma, beslenme ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanacağı "Doğal Yaşam Alanı" tamamlandı. Kent merkezi ve ilçelerde belediye ekipleri tarafından toplanan sahipsiz, yaralı ve hasta hayvanlar, önce Çorum Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülüyor. Burada kısırlaştırma ve tedavi işlemleri tamamlanan hayvanlar, daha sonra Doğal Yaşam Alanı'na yerleştiriliyor. Vali Ali Çalgan vatandaşların can güvenliği ve huzurunu tehdit eden sahipsiz hayvanların toplanmaya başlandığını belirterek, bu sürecin kontrollü ve planlı bir şekilde yürütüleceğini ifade etti.