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Giriş Tarihi: 7.1.2024 12:50 Son Güncelleme: 7.1.2024 12:52

Sokak kavgası ölümle bitti

Gaziantep'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada vurulan bir kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Sokak kavgası ölümle bitti

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinin Çıksorut Mahallesi'nde meydana gelen olayda iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında silahlardan çıkan kurşunların hedefi olan Ömer Amiklioğlu (26) ile 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ömer Amiklioğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Amiklioğlu'nun cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Sokak kavgası ölümle bitti
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