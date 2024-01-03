Sokak kedilerine evinin balkonundan ateş ederek öldüren adam tutuklandı

Ankara'nın Çankaya ikçesi Ertuğrulgazi Mahallesi'nde yaşayan Ayşe D. ve Seçil P, bakımını üstlendikleri kedilerinden bazılarında fiziksel sorun görmeleri üzerine hayvanları veteriner kliniğine götürdü. Klinikte tedavi edilen kedilerin vücutlarında havalı tüfek mermisi olduğu ortaya çıktı. Tedavi sırasında hamile olan kedilerden biri yavrularıyla birlikte hayatını kaybederken, hayvansever kadınlar hayvanların durumuna ilişkin Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Patoloji bölümünden rapor aldı. Bu sırada hayvansever kadınların komşuları D.D mahalledeki başka hayvanlara da bir binanın balkonundan havalı tüfekle ateş edildiğini söyledi.
'SALDIRIYA UĞRADIM' DEDİ
Ayşe D. ve Seçil P. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen emniyet ekipleri, hakkında görgü tanıklarının beyanı bulunan Ömer Ayhan A'yı gözaltına aldı. Şüphelinin evinde hayvanların üzerinde çıkan mermilerin atıldığı değerlendirilen havalı tüfek ve tabanca bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine sevk edilen şüpheli Ömer Ayhan A. savcılık ifadesinde, mahalledeki hayvanların çok gürültü yaptığını, bu yüzden zaman zaman havaya ateş açtığını söyledi. Ömer Ayhan A. ifadesinde, "Bu hayvanlar tarafından saldırıya uğradım. Genelde korkutmak amacıyla havaya doğru ateş ettim. Bazen yere doğru ateş ettiğim de olmuştur ancak kesinlikle nişan almadım. Aleyhimdeki beyanları kabul etmiyorum. Serbest bırakılmayı talep ederim" dedi.
'HAYVANLARIN YAŞAM HAKLARINI KISITLADI'
Ömer Ayhan A, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa muhalefet suçundan tutuklandı. Kararda, Ömer Ayhan A.'nın beyanının hayatın olağan akışına uygun olmadığı kaydedilerek, hayvanların yaşam haklarını insancıl olmayan muamele ile kısıtladığı eyleminin tekrar eder mahiyette olduğu ve pişmanlık göstermediği ifade edidi. Kararda, şüphelinin eylemi neticesinde vahim sonuçlar meydana geldiğine dikkat çekildi. Sahipsiz hayvanların yaşam haklarına vurgu yapılan kararda, Ömer Ayhan A.'nın, beyanı alınan tanığa baskı girişiminde bulunabileceği belirtildi. Mevcut aşamada tutuklama tedbirinin ölçülü olacağı, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı kaydedilen kararda, bu sebeplerle şüphelinin tutuklanmasına karar verildiği bildirildi.