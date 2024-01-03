Sokak kedilerine evinin balkonundan ateş ederek öldüren adam tutuklandı

'SALDIRIYA UĞRADIM' DEDİ

Ayşe D. ve Seçil P. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen emniyet ekipleri, hakkında görgü tanıklarının beyanı bulunan Ömer Ayhan A'yı gözaltına aldı. Şüphelinin evinde hayvanların üzerinde çıkan mermilerin atıldığı değerlendirilen havalı tüfek ve tabanca bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine sevk edilen şüpheli Ömer Ayhan A. savcılık ifadesinde, mahalledeki hayvanların çok gürültü yaptığını, bu yüzden zaman zaman havaya ateş açtığını söyledi. Ömer Ayhan A. ifadesinde, "Bu hayvanlar tarafından saldırıya uğradım. Genelde korkutmak amacıyla havaya doğru ateş ettim. Bazen yere doğru ateş ettiğim de olmuştur ancak kesinlikle nişan almadım. Aleyhimdeki beyanları kabul etmiyorum. Serbest bırakılmayı talep ederim" dedi.