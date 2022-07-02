Haberler Yaşam Haberleri Sokak köpeği saldırdı: Ölüme 54 gün direnebildi
Giriş Tarihi: 2.7.2022 15:59 Son Güncelleme: 2.7.2022 16:38

Sokak köpeği saldırdı: Ölüme 54 gün direnebildi

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Sokak köpeği saldırdı: Ölüme 54 gün direnebildi

Gaziantep'te eşiyle birlikte alışverişe giderken bir sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 72 yaşındaki Mustafa Topal, 54 gün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Mustafa ve Hatice Topal çifti, 9 Mayıs günü alışverişe giderken Nurdağı ilçesi Yeni Mahalle'de bir sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Çeşitli yerlerinden yaralanan Topal çifti Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hatice Topal hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilirken, Mustafa Topal Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Durumu ağır ilan Topal, 54 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Mustafa Topal'ın cenazesi, ilçenin Altınova Mahallesi Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

MEMUR ZAMMI BELLİ OLUYOR! || Memur maaş zammı 2022 ne kadar oldu, kaç TL olacak? İşte enflasyon farkıyla yeni maaşlar!
SON DAKİKA: Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ödemeleri başladı: Bakanlık açıkladı: Bayram ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak?
Sigaraya zam - Philip Morris, BAT ve JTİ 2 Temmuz güncel sigara fiyatları | Sigara zammı sonrası yeni sigara fiyatları ne kadar oldu?
ASGARİ ÜCRET ZAMMI GÜNCEL DURUM: Temmuz zammı sonrası yeni asgari ücret ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 asgari ücret zam oranını müjdeledi!
GÜNCEL SİGARA FİYATLARI LİSTESİ: 2 Temmuz 2022 Sigaraya yeni zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar?
SON DAKİKA: Emekli ve memur Temmuz zammı hesaplandı! Kazanç yüzde 43'ü aştı: Emekli ve memur maaşları 2022 ne kadar olacak?
Emekli zammı 2022 son dakika haberi: SSK ve BAĞ-KUR en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?
Ankara'da sel felaketi! Ölüm Buse Nur'u bodrumda yakaladı: Boğuluyorum, yardım edin
SON DAKİKA: 3600 ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak? Tüm memurları sevindiren düzenleme! İşte maaş ve ikramiye tablosu
3600 ek gösterge maaşlara ne zaman yansıyacak, ne zaman uygulanacak? 3600 Ek Gösterge tablosu son durum belli oldu!
ARKADAŞINA GÖNDER
Sokak köpeği saldırdı: Ölüme 54 gün direnebildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA