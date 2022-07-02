Sokak köpeği saldırdı: Ölüme 54 gün direnebildi

Mustafa ve Hatice Topal çifti, 9 Mayıs günü alışverişe giderken Nurdağı ilçesi Yeni Mahalle'de bir sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Çeşitli yerlerinden yaralanan Topal çifti Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hatice Topal hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilirken, Mustafa Topal Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Durumu ağır ilan Topal, 54 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Mustafa Topal'ın cenazesi, ilçenin Altınova Mahallesi Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.