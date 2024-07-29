Sokak köpeğinden kaçarken yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde alışverişe çıkan Halil Aksay, 3 tekerlekli elektrikli bisikletine bindi. Bir marketten alışverişini tamamlayan Aksay, dönüşte bir sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Halil Aksay'ın kaçmak için manevra yaptığı bisiklet devrildi. Bisikletin altında kalan Aksay, ayağından yaralandı. Sokaktan geçenlerin yardımı ile kurtarılan Aksoy, ambulansla hastaneye götürüldü. Yapılan muayenesinde sol ayak bileğinin kırıldığı belirlenen Aksay, ameliyata alındı. Halil Aksay, "Markete gitmiştim. Dönerken evimin yakınındaki köpek koşarak üzerime geldi. Ben de kurtulmak için hafif manevra yaptım. Bisikletim devrildi, altında kaldım. Sol ayak bileğim kırıldı. O sokakta sahipsiz köpekler var. Acil tedbir alınmasını istiyorum. Daha önce torunumu okula götürürken köpekler torunuma saldırdı, torunum az daha bir aracın altında kalıyordu. Yetkililerimizden acil tedbir alınmasını istiyorum. 69 yaşındayım. Bu yaştan sonra kırık ayağım için ameliyat geçireceğim" dedi.