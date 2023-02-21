Sokak köpeğine acil müdahale

HATAY'DA, önceki akşam Samandağ ve Defne ilçelerinde meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerde, 6 Şubat'taki ilk iki büyük depremde hasar alan binalardan bazıları yıkıldı. Samandağ'daki yaralılara, kriz merkezinde bulunan gönüllü Türk ve Amerikalı doktorlar müdahale etti. Depremde yaralanan bir sokak köpeğinin yardımına ise acil sağlık ekipleri koştu. İstanbul'dan gönüllü gelen ve veterinerlik mezunu olan bir sağlık çalışanı ile uzman ekipler ayağından yaralanan köpeğin tedavisini yaptı. -