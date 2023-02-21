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Giriş Tarihi: 22.2.2023

Sokak köpeğine acil müdahale

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Sokak köpeğine acil müdahale
HATAY'DA, önceki akşam Samandağ ve Defne ilçelerinde meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerde, 6 Şubat'taki ilk iki büyük depremde hasar alan binalardan bazıları yıkıldı. Samandağ'daki yaralılara, kriz merkezinde bulunan gönüllü Türk ve Amerikalı doktorlar müdahale etti. Depremde yaralanan bir sokak köpeğinin yardımına ise acil sağlık ekipleri koştu. İstanbul'dan gönüllü gelen ve veterinerlik mezunu olan bir sağlık çalışanı ile uzman ekipler ayağından yaralanan köpeğin tedavisini yaptı. -

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Sokak köpeğine acil müdahale
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