Sokak köpeğine baktı, sanık oldu

Olay, 23 Mart 2020'de Karaburun ilçesi Yalı Caddesi üzerinde yaşandı. Mordoğan Çatalkaya Mahallesi'nde yaşayan Birgül Zorbaz, sokak hayvanları besleme grubu üyesi olarak evine 5 kilometre uzaklıktaki Yalı Caddesi'ne gitti. Düzenli olarak Yalı Caddesi'ndeki sokak hayvanları besleyen hayvansever Zorbaz, başına geleceklerden habersiz bunu kendine görev edindi.

İstanbul'dan İzmir Karaburun'a annesi Gülşen Zeynep Yuvanç ile birlikte tatile gelen 11 yaşındaki Ayşe Naz Uslu, Yalı Caddesi civarında sokakta arkadaşlarıyla oyun oynarken köpekleri görünce kaçmaya başladı. Birgül Zorbaz'ın beslediği sokak köpeklerinden biri küçük kızı ısırdı. Olayın ardından küçük kızın annesi Gülşen Zeynep Yuvanç jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Karaburun Cumhuriyet Başsavcılığı konu ile ilgili soruşturma başlattı.

6 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Karaburun Cumhuriyet Başsavcılığı, Birgül Zorbaz hakkında 6 aya kadar hapis istemiyle 'hayvanı tehlike yaratacak şekilde serbest bırakma' suçundan iddianame düzenledi. Karaburun Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Zorbaz ifadesinde, "Çocuklar oyun oynuyorlardı. Köpekleri görünce kaçmaya başladılar. İçlerinden biri yere düşerek ağlamaya başladı. Sokak köpeklerinin çocuğu ısırdığını görmedim. Köpek bana ait değil. Sadece sahipsiz sokak hayvanlarını besliyorum. Köpeklerin bulunduğu yer ile evimin arasında 5 kilometre mesafe var. Köpeklerin bakımından sorumlu değilim. Sadece besliyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

KÖPEĞİ HASTA OLDUĞU İÇİN OLAYDAN SONRA SAHİPLENDİM

Köpeği olaydan sonra sahiplendiğini anlatan Zorbaz, "Bu köpek olaydan sonra belediye ekiplerince alınmak istenmedi. Köpek epilepsi hastası olduğu için bakıma ihtiyacı vardı. Ben de olaydan sonra hasta köpeğin bakımın üstlendim. Köpeği sahipliğim olaydan sonra gerçekleşti. Olaydan önce herhangi bir bakım ve gözetim yükümlülüğüm yoktu. Mahkeme sonunda Birgül Zorbaz'ın suçsuz olduğu anlaşıldı ve beraatine karar verildi.

HAYVANLARA SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİM

Konu ile ilgili SABAH'a konuşan Zorbaz, "Ben bir hayvansever olarak sokakta gördüğüm sahipsiz tüm hayvanları besliyorum. Bir insan olarak bunu kendime görev edindim. Onların da ilgiye sevgiye ihtiyacı var. O beslediğim köpek de evime 5 kilometre uzaklıkta bir yerde yer alıyor. Küçük çocuğu saldırması beni de üzdü. Keşke yaşanmasaydı. Ancak beni şikayet etmeleri üzdü. Hakkımda dava açıldığını ve sanık olduğumu görünce çok büyük bir şaşkınlık yaşandım. Talihsiz bir şekilde hakkımda dava açıldı. Dava sonunda suçsuzluğum ispat edildi. Beraat ettim. Hakkımda açılan bu dava beni yolumdan asla döndürmeyecek. Sokak hayvanlarına sahip çıkmaya devam edeceğim. Onlar benim hayatımın bir parçası" diye konuştu.