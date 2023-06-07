Sokak köpeğine kemerle işkence yapan şüpheli: Havlayınca ve hırlayınca kendimi korumak istedim

KÖPEKLERİ DÖVÜŞTÜRMEYE ÇALIŞTIĞI İDDİASI

Ahmet Koru ve yanındaki arkadaşlarını ihbar edip, yakalanmasını sağlayan Vural Kara (36) ise ifadesinde şunları söyledi: "Bu kişilerin yanında bir sokak köpeği ve bir tane de kendi köpekleri vardı. Bu şahıslar kendi köpekleri ile sokak köpeğini boğuşturmaya çalıştılar. Ahmet Koru birçok kez sokak köpeğine tekme atarak işkence etti. Daha sonra kendilerine ait köpeğin boynundaki kemeri çıkartıp, sokak köpeğine defalarca vurdu" dedi. Ahmet Koru ise bu iddiaları kabul etmedi.