Sokak köpeğine kemerle işkence yapan şüpheli: Havlayınca ve hırlayınca kendimi korumak istedim

4 Haziran günü Cihanbeyli ilçesinde bulunan kapalı pazar yerinde sokak köpeğini kemeriyle dövüp, işkence yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Ahmet Koru'nun ifadesi ortaya çıktı. Koru ifadesinde, "Kamelyada otururken yanımıza başıboş gezen sokak köpekleri geldi. Hayvanlar aç, keşke yanımızda bir şeyler olsa da verseydik diye aramızda konuşuyorduk. Köpeklerden bir tanesi bize karşı havlamaya ve hırlamaya başladı. Saldıracağını düşünerek korkup kovalamaya çalıştık. Korunma amaçlı belimdeki kemeri çıkartıp birkaç kere bu köpeğe vurdum. Vurduktan sonra köpek yanımızdan ayrıldı. Amacım zarar vermek değil, kendimizi korumak, yanımızdan uzaklaştırmaktı" dedi. Ancak görüntülerde Koru'nun hiç korkmuş gibi bir hali olmadığı, soğukkanlı bir şekilde köpeği kemerle dövmesi yer alıyor.
KÖPEKLERİ DÖVÜŞTÜRMEYE ÇALIŞTIĞI İDDİASI
Ahmet Koru ve yanındaki arkadaşlarını ihbar edip, yakalanmasını sağlayan Vural Kara (36) ise ifadesinde şunları söyledi: "Bu kişilerin yanında bir sokak köpeği ve bir tane de kendi köpekleri vardı. Bu şahıslar kendi köpekleri ile sokak köpeğini boğuşturmaya çalıştılar. Ahmet Koru birçok kez sokak köpeğine tekme atarak işkence etti. Daha sonra kendilerine ait köpeğin boynundaki kemeri çıkartıp, sokak köpeğine defalarca vurdu" dedi. Ahmet Koru ise bu iddiaları kabul etmedi.