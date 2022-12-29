Sokak köpeğini yaralayan şahıs gözaltına alındı

Hatay'ın Antakya'nın Günyazı Mahallesinde 27 Aralık 2022 günü gerçekleşen olayda bir sokak köpeği av tüfeği ile vurularak işkenceye maruz kalmıştı. İhbar üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Antakya/Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarmanın dedektifleri Antakya Jandarma Suç Araştırma timleri (JASAT) ile birlikte yapılan araştırma neticesinde sokak köpeğini S.G. isimli şüpheli tarafından av tüfeği ile vurarak işkence edildiği tespit edildi.

Evine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınan S.G. hakkında, Hayvanları Koruma Kanununun 14/m maddesi kapsamında "Hayvanlara işkence yapmak veya acımasızca ve zalimce muamelede bulunmak. (6 aydan -3 yıla kadar hapis cezası)" suçundan yasal işlem başlatıldı. Yaralı sokak köpeği ise tedavisi yapılmak üzere Hatay Büyükşehir Belediyesi barınağına teslim edildi.