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Giriş Tarihi: 10.5.2022 09:45 Son Güncelleme: 10.5.2022 09:57

Sokak köpeğinin saldırdığı çocuğun dalağı patladı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Sokak köpeğinin saldırdığı çocuğun dalağı patladı

Çorum'da arkadaşlarıyla parkta oturan 14 yaşındaki Metehan Üresin'e sokak köpeği saldırdı. Kaçtığı sırada arkasından yetişen köpeğin ayağına pençe atmasıyla birlikte yüzüstü düşen Metehan Üresin'in patlayan dalağı ameliyatla alınırken böbreğinde ise yırtılma meydana geldi. 5 gündür yoğun bakımda tedavi gören Metehan Üresin'in daha öncede 3 kez sokak köpeklerinin saldırısına uğradığı öğrenildi.

Çorum Buharaevler Mahallesi 5. Cadde üzerinde bulunan parkta okula gitmeden önce arkadaşlarıyla birlikte oturan Mustafa Kemal Ortaokulu 8. Sınıf öğrencisi Metehan Üresin, sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpekten kaçarken köpeğin pençe atmasıyla orta refüje yüzüstü düşen çocuk ağır yaralandı.


DALAĞI PARÇALANDI, BÖBREĞİ YIRTILDI

Arkadaşlarının ve çevredeki vatandaşların müdahalesiyle köpek olay yerinden uzaklaştırılırken, Metehan üresin olay yerine çağrılan ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Metehan Üresin'in yapılan muayenesinde dalağının patladığı böbreğinin ise yırtıldığı belirlendi. Hemen ameliyata alınan Metehan'ın dalağı alındı. 5 gündür yoğun bakım servisinde kalan Metehan Üresin'in hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.

"AYAĞIMA PENÇE ATARAK BENİ DÜŞÜRDÜ"

Yaşadığı dehşet dolu dakikaları SABAH'a anlatan Metehan Üresin; "Okula gitmeden önce arkadaşlarımla parkta oturduk cips yiyorduk. Yanımıza sokak köpeği geldi. Sokak köpeğine yemesi için cips verdim. Ancak o biranda havlayarak üzerine doğru gelmeye başladı. Bende yola doğru kaçtım. Köpekten 20-25 metre sonra köpek bana yetişti ve ayağıma pençesini atıp beni orta refüje düşürdü. O an yoldan otomobiliyle geçen bir kişi durup 112'yi aradı. Sokak köpekleri daha önceleri bana 3 kez daha saldırmıştı ve eve kaçarak kurtulmuştum. Düştüğüm anda dalağım patlamış ameliyatla dalağımı aldılar. Böbreğimde de sıkıntı olduğu söyleniyor.

Sokak hayvanlarının başıboş gezmesinden korkuyorum. Kaç kere başıma geldi. Sonunda dalağımı kaybettim. Sokak köpeklerinin barınaklara alınmasını istiyorum. Bu benim başıma geldi başkalarını başına gelmesin" dedi.

"BAŞIBOŞ KÖPEKLERİN YERİ SOKAKLAR DEĞİL BARINAKLAR OLMALI"

Başıboş köpeklerin yerinin sokaklar değil barınaklar olması gerektiğini belirten Metehan Üresin'in babası Arslan Üresin ise ; "Çocuğuma sokak köpeğinin saldırısı sonucu yola çıktığı sırada bir araç çarpabilirdi ve daha vahim sonuçlar ortaya çıkabilirdi. Sokak köpeği yüzünden çocuğumun dalağı alındı böbreğinde yırtılma oluştu. Başıboş köpekler sürekli mahallemizde çocukları rahatsız ediyor. Şuanda çocuğumun vücut bütünlüğü bozuldu. Metehan LGS sınavına hazırlanıyordu. Oğlumun şuan dikkati ve motivasyonu kayboldu. Psikolojik olarak o an ömür boyu bilinçaltında olacak. Sokak köpeği olduğu için karşımızda şikâyetçi olacağımız bir muhatap da yok. Sadece Çorum'da değil Türkiye'nin tamamında yetkililerin biran önce sokakları başıboş köpeklerden temizlemelerini istiyoruz. Köpeklerin yeri sokaklar değil barınaklar olmalı" diye konuştu.

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Sokak köpeğinin saldırdığı çocuğun dalağı patladı
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