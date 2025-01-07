Sokak köpeğinin saldırdığı Zeynep yaralandı

Merkez Kocasinan İlçesi Yenimahalle Sümer Ortaokulu'nda öğrenim gören Zeynep Ç adlı kız çocuğu, yılda gördüğü sokak köpeğini sevmek istedi. Eline köpeğin başına uzatan Zeynep Ç'ye köpek biranda saldırdı. Köpek çocuğun elini ısırırken çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Köpeğin uzaklaştırılmasının ardından ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
Zeynep Ç, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kocasinan Belediyesi ekipleri tarafından barınağa götürülmek istenen ise kaçtı.