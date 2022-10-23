Sokak köpeğinin tedavi masrafına emsal karar “Her vatandaşın hayvanın yaşam hakkını korumalıdır”

İzmir Urla'da yaşayan avukat Yaşar Uçan, Ocak ayında aracıyla evine giderken önüne sokak köpeği fırladı. Köpeğe çarpan Uçan sorumlu bir vatandaş olarak en yakın veterineri aradı. Köpeğin tedavisi veteriner yardımıyla önce olay yerinde, ardından klinikte yapıldı. Sağ arka bacağında kırık olan köpek ameliyata alındı. Tüm masraflar 5 bin 350 lira tuttu.

ÜCRETİ TALEP ETTİ, "TEMİNAT DIŞI" DENİLDİ

Yaklaşık 1 ay süren tedavinin ardından köpeği sahiplenip bahçesinde bakmaya devam eden Yaşar Uçan, durumu da en başından itibaren aracına yaptırdığı trafik sigortası acentasına bildirdi, yaptığı masrafın tahsilini talep etti. Ancak talebinin teminat dışı olduğu yanıtını alan Uçan yeniden yetkililerle iletişime geçti ve bir hayvana çarpma sonucunda verilen zararın tedavi masraflarının trafik sigortası tarafından karşılandığını hatırlattı. Bu kez de masrafın yüzde 50'sinin ödenebileceğinin yanıtını aldı.

"HAYVANI O HALDE BIRAKAMAZDIM, VİCDANIM MÜSAADE ETMEZ"

Sigorta şirketinin masrafı karşılamaması üzerine Yaşar Uçan Sigorta Tahkim Komisyonu'na başvurdu. "Bir anda önüme atlayan ve çarpmak zorunda kaldığım hayvanı o halde orada bırakamazdım. Buna ne ahlakım ne de vicdanım müsaade ederdi, kaldı ki Hayvanları Koruma Kanununa göre de bu suçtur" dedi. Yaptırdığı trafik poliçesinin teminatı kapsamı gereği miktarın kendisine ödenmesini talep eden Uçan, Karayolları Trafik Kanunu'na göre zarar verilenin araç olmasının şart olmadığını kaydetti. Ancak tahkim komisyonundan da olumsuz yanıt aldı.



İTİRAZ ÜZERİNE EMSAL KARAR

Karara itiraz eden Yaşar Uçan bu kez emsal bir karar aldı. Sigorta Tahkim Komisyonu İtiraz Hakem Heyeti, "Zarar gören hayvan sahipsiz de olsa her vatandaşın hayvanın yaşam hakkını koruma yükümlülüğü bulunmaktadır" dedi. Hayvanları Koruma Kanunu'na göre hayvana çarpan ve ona zarar veren sürücünün hayvanı veterinere götürülmesini sağlamak zorunda olduğunu ve sahipsiz hayvanların da sahipli hayvanlar gibi yaşamlarının desteklenmesi gerektiğini hatırlattı. Sigortacının da aracın işletilmesi sırasında bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına, bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı sigorta yaptırana düşen hukuki sorumluluğu zorunlu sigorta limitlerine kadar temin ettiğinin de altını çizen heyet, tedavi giderinin sigortacı tarafından ödenmesi gerektiğine karar verilmesi gerekirken aksi halde hüküm kurulmasının hatalı olduğunu belirtti. 5 bin 350 liralık tedavi masrafının sigorta şirketinden tahsil edilerek Yaşar Uçan'a ödenmesine hükmetti.