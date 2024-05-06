Sokak köpekleri çocuklara saldırdı

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi Yeniler Sokak'ta bulunan ağaçtan erik toplamaya çalışan 3 çocuğa, 3 köpek saldırdı. Bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yerde kalan çocuğun köpeklerin saldırısına maruz kaldığı görüldü. Olay yerinde bulunan diğer çocuk ise kaçarak köpeklerin saldırısından kurtuldu. Çocukların seslerini duyan bir vatandaş da köpekleri kovaladı. Sağlık ekipleri yaralanan 2 çocuğu hastaneye kaldırdı. Polis ise sokak köpeklerini yakalayarak boş bir inşaata bağladı. Belediye ekiplerine haber veren polisler, köpekleri belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğü çalışanlarına teslim etti.