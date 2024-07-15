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Giriş Tarihi: 15.7.2024 12:06 Son Güncelleme: 15.7.2024 13:14

Sokak köpekleri dehşet saçtı! Ağıla girdikleri koyunlara saldırdılar, 28 hayvan telef oldu

Konya’da bir ağıla giren sokak köpekleri dehşet saçtı. Ağıldaki küçükbaş hayvanlara saldıran köpekler, dışarıya kaçan hayvanları da kovaladı. Karayolu üzerine çıkan hayvanlar araçların çarpması sonucu telef oldu. 300 bin TL’lik zararının olduğunu belirten besici Murat Taş, “Çok büyük zararım var. Buna bir çare bulunsun” dedi.

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Sokak köpekleri dehşet saçtı! Ağıla girdikleri koyunlara saldırdılar, 28 hayvan telef oldu

Olay, sabah saatlerinde merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesinde yaşandı. Sokak köpekleri, girdikleri ağılda küçükbaş hayvanlara saldırdı. Saldırıdan korkan hayvanlar köpeklerden kaçmaya başladı. Köpeklerin kovalaması nedeniyle karayoluna çıkan hayvanlara araçlar çarptı. 28 hayvan telef olurken birçok hayvanda ağır şekilde yaralandı.

BUNA BİR ÇARE BULUNSUN

Besici Murat Taş, "Başıboş köpekler ağıla gelip, otlayan hayvanlarımıza saldırmış. Kaçan hayvanlar da yola çıkınca arabalar çarpmış. 28 hayvanımız telef oldu. Çok sayıda hayvanımız da yaralı halde. 300 bin TL civarında zararımız var. Buna bir çare bulunsun" dedi.

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Sokak köpekleri dehşet saçtı! Ağıla girdikleri koyunlara saldırdılar, 28 hayvan telef oldu
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