Sokak köpekleri dehşet saçtı! Ağıla girdikleri koyunlara saldırdılar, 28 hayvan telef oldu

Olay, sabah saatlerinde merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesinde yaşandı. Sokak köpekleri, girdikleri ağılda küçükbaş hayvanlara saldırdı. Saldırıdan korkan hayvanlar köpeklerden kaçmaya başladı. Köpeklerin kovalaması nedeniyle karayoluna çıkan hayvanlara araçlar çarptı. 28 hayvan telef olurken birçok hayvanda ağır şekilde yaralandı.

BUNA BİR ÇARE BULUNSUN

Besici Murat Taş, "Başıboş köpekler ağıla gelip, otlayan hayvanlarımıza saldırmış. Kaçan hayvanlar da yola çıkınca arabalar çarpmış. 28 hayvanımız telef oldu. Çok sayıda hayvanımız da yaralı halde. 300 bin TL civarında zararımız var. Buna bir çare bulunsun" dedi.