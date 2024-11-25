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Giriş Tarihi: 26.11.2024

Sokak köpekleri kümesteki 46 tavuğu telef etti

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Sokak köpekleri kümesteki 46 tavuğu telef etti
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, bağ evinde hobi amaçlı tavuk besleyen Halit Bişkin, sabah saatlerinde yem vermek için gittiği bahçesinde şoke edici bir manzarayla karşılaştı. Sokak köpeklerinin saldırısı sonucu 46 tavuğu telef oldu. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, köpeklerin kümese girerek tavuklara saldırdığı anlar yer aldı. Bişkin'in kümesinde geriye 40 tavuğu kaldı. Özel sektörde işçi olarak çalışan Halit Bişkin, bağ evine gittiğinde köpeklerin hâlâ tavuklarına saldırmaya devam ettiğini belirtti. Bişkin, "Ne yapacağımı şaşırdım, olduğum yerde kitlendim kaldım. Beni görünce kaçtılar. Diğer kümeslere de saldırıyorlar. Hatta küçükbaş hayvanlara saldırıyorlar. Öğrencilere de saldırıyorlar, alışveriş yapan insanlara da. Yaklaşık 30 bin lira zararım var. Önlem alınsın" dedi.

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Sokak köpekleri kümesteki 46 tavuğu telef etti
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