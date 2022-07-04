Sokak köpeklerinden kaçarken ölen Mahra’nın ailesinden ’başıboş köpekler toplatılsın’ çağrısı



Ali Asaf'ın evinin balkonunda köpeklerin saldırısına uğrayan, henüz ikinci yaşını bile göremeyen bir bebek, Mustafa Topal'ın ise kendi sokağında, başıboş köpeklere yem olan bir amca olduğunu dile getiren Pınar çifti, Mehmet Arsoy'un ise tekerlekli sandalyesinde ilerlerken başıboş köpeklerin saldırısıyla kanala düşen bir engelli olduğunu belirterek, "Daha bilmediklerimiz, duyamadıklarımız var" dedi.

Devletin düzeni sağlamak için başıboşluğa son verecek kanuni düzenlemeyi ivedilikle yapmak zorunda olduğu belirtilen açıklamada, "Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği olarak, devletimizden acil tedbir olarak, başıboş köpeklerin sokaktan toplanmasını ve kesin çözüm için gerekli adımları atmasını, mevcut çalışmaları hızlandırmalarını saygılarımızla talep ediyoruz."

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