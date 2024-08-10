Sokak köpeklerinin 5 yıldızlı oteli

Kayseri'nin Talas Belediyesi 2019 yılında Türkiye'nin en büyük doğal yaşam barınağı olan Talas Pati Evi'ni kurdu. Sokak köpekleri tartışmalarının gündemde olmadığı bir dönemde çalışmalarına başlayan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, hayvan dernekleri dahil birçok STK'nın da görüşlerini alarak Talas Pati Evi projesini geliştirdi. 2019 yılında Başakpınar yolu üzerinde önce 3 bin metrekare alana kurulan pati evi kısa sürede 15 bin metrekarelik modern bir merkeze dönüştü.Yeni yasanın yürürlüğe girmesinin ardından 120 başıboş köpeğin sokaklardan alınarak Talas Pati Evi'ne getirildiğini belirten Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Bu hayvanlarımızı pati kurtar ekibimiz bulunduğu yerden özenle alarak Pati Evi'ne getiriyor. Müdahale odasına alınan köpekler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra cinsi, yaşı ve sağlık sorununa uygun bir bölüme alınıyor. Köpeklerimizin rehabilitasyonunun tamamlanmasının ardından sahiplendirilmesi için fotoğrafı çekilip web sitemize yükleniyor. Bir aylık süre içerisinde köpeklerimize sahip çıkan olmazsa onlar artık Pati Evi'nin daimi misafirleri oluyor" diye konuştu.Yeni yasanın başıboş köpeklerle ilgili belediyelere yüklediği yükümlülükleri kendilerinin 4.5 yıl önce yerine getirdiklerini belirten Başkan Mustafa Yalçın, "Bugüne kadar 8 bin köpeğe ev sahipliği yaptık. 1315 köpeğimiz sahiplendirildi" dedi.