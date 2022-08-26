Sokak köpeklerinin saldırdığı 8 yaşındaki Umut gözlerini açtı! Baba: ‘Beni tanıdı ve gözünden yaş geldi’

Konya'nın Ereğli ilçesine bağlı Barbaros Mahallesinde geçtiğimiz Salı günü yaşanan üzüntü verici olayda, ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Umut Ünlü, sokak köpeklerinin saldırısına uğramış ağır yaralı olarak Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan küçük Umut'un durumunu SABAH gündeme getirmişti. SABAH'ın haberi sosyal medyada çok ses getirirken Umut'tan beklenen güzel haberde geldi.
'GÖZLERİNİ AÇTI'
Ünlü ailesi, bekledikleri güzel haberi aldı. Küçük Umut günler sonra gözlerini açtı. Küçük Umut kendisini görmek için yoğun bakıma giren babası Durmuş Ünlü'yü tanıdığı, mimikleriyle tepki verdiği ve gözünden yaş geldiği öğrenildi. Baba Ünlü, oğlunun sağlığının daha da iyiye gideceğini, umutlarını hiç kaybetmediklerini ifade etti.