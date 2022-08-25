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Giriş Tarihi: 25.8.2022 16:42 Son Güncelleme: 25.8.2022 18:55

Sokak köpeklerinin saldırdığı 8 yaşındaki Umut yaşam mücadelesi veriyor

Konya’nın Ereğli ilçesinde 4 sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki Umut Ünlü yaşam mücadelesi veriyor. Oğlunun yoğun bakımda olduğunu belirten baba Durmuş Ünlü, “Oğlum tanınmayacak halde. Isırılmadık, parçalanmadık yeri kalmamış. Yoğun bakımda ve durumu ağır. Komşularımız olmasa belki de sonu daha da kötü olabilirdi” dedi.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Sokak köpeklerinin saldırdığı 8 yaşındaki Umut yaşam mücadelesi veriyor

Konya'nın Ereğli ilçesine bağlı Barbaros Mahallesinde iki gün önce, sokak üzerinde yürüyen ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Umut Ünlü, 4 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpeklerin küçük Umut'u parçaladığını gören bir komşu, oğlu ile birlikte Umut'u köpeklerin elinden kurtardı. Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine götürülen küçük Umut, daha sonra Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edilip, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

'4 KÖPEK SALDIRDI'

4 çocuk babası Durmuş Ünlü saldırı olayını SABAH'a anlattı. Baba Ünlü, "Oğlum ağabeyi ile camiden gelmiş. Eve gelip su içtikten sonra dışarıya çıkmış. Arkadaşlarının yanına gidecekmiş. Evimizin 50 metre ilerisinde olay yaşandı. 4 sokak köpeği çocuğuma saldırmış. Komşumuz görüyor ama 4 tane köpek olunca müdahale edemiyor. Daha sonra oğluyla birlikte gidip çocuğumu köpeklerin elinden kurtarıyorlar. Ben oğlumu hastanede gördüğümde gözlerime inanamadım. Çok kötü bir durumdaydı" dedi.

'YOĞUM BAKIMDA, DURUMU CİDDİ'

Oğlunun yoğun bakımda olduğunu ve hayati tehlikesinin sürdüğünü belirten Durmuş Ünlü, " Oğlumun her tarafında diş izleri var. Özellikle kafatasında, kalçasında, bacaklarında yırtık ve diş izleri var. Yoğun bakımda, entübe olarak tedavi altında. Oğlumu uyutuyorlar. Uyandırmak istemiyorlar. Bu acıya dayanamazlar diyorlar. Şuanda vücut direncinin toparlamasını bekliyorlar. Durumu çok ciddi ama oğlum inşallah toparlayacak. Benim oğlumun canı yandı başka çocuklarımızın canı yanmasın" dedi.

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Sokak köpeklerinin saldırdığı 8 yaşındaki Umut yaşam mücadelesi veriyor
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